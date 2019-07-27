На Кубе прокомментировали введённые США ограничения

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter прокомментировал введённые США визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников.

«Я решительно отвергаю новые односторонние принудительные меры, объявленные госсекретарём США против Кубы, направленные на предотвращение международного медицинского сотрудничества с родственными странами Юга», — написал Родригес.

Он подчеркнул, что госсекретарь США Майк Помпео «должен знать», что Куба ответит «на его клевету с большей твёрдостью и решительностью».

Ранее США ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».