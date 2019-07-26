США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы

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Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы
  • Reuters

«Правительство Кубы эксплуатирует и принуждает к труду, зарабатывая деньги на своих гражданах, участвующих в программе медицинских миссий за рубежом», — говорится в сообщении госсекретаря Майка Помпео.

Чтобы ответить на это притеснение, Госдеп наложил визовые ограничения на некоторых кубинских официальных лиц, добавил он.

По словам госсекретаря, власти Кубы заставляют работников «работать долгие часы», жить в небезопасных районах и продвигать «политическую программу режима».

4 июня США ужесточили санкции в отношении Кубы — запретили групповые поездки в эту страну, а также экспорт автомобилей и самолётов.

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