Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме

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Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.

«Администрация Обамы установила новую систему кондиционирования для Западного крыла. Прежняя система была такой хорошей, пока они не поставили новую. Теперь здесь либо холод, либо жара», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее Трамп упрекнул покойного сенатора Джона Маккейна в поддержке реформы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы Obamacare.

Отмечалось, что таким образом действующий президент США отреагировал на сообщения о том, что Маккейн в декабре 2016 года передал СМИ досье с якобы компрометирующей Трампа информацией.

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