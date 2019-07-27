Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.

«Администрация Обамы установила новую систему кондиционирования для Западного крыла. Прежняя система была такой хорошей, пока они не поставили новую. Теперь здесь либо холод, либо жара», — цитирует РИА Новости Трампа.

Ранее Трамп упрекнул покойного сенатора Джона Маккейна в поддержке реформы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы Obamacare.

Отмечалось, что таким образом действующий президент США отреагировал на сообщения о том, что Маккейн в декабре 2016 года передал СМИ досье с якобы компрометирующей Трампа информацией.