Трамп раскритиковал Маккейна за поддержку Obamacare

Американский лидер Дональд Трамп упрекнул покойного сенатора Джона Маккейна в поддержке реформы здравоохранения бывшего президента США Барака Обамы Obamacare.

Таким образом действующий президент США отреагировал на сообщения о том, что Маккейн в декабре 2016 года передал СМИ досье с якобы компрометирующей Трампа информацией.

«У него были «пятна» намного хуже, включая голосование против отмены и замены (реформы Obamacare. — RT)», — написал Трамп в Twitter.

Маккейн умер в августе 2018 года после продолжительной болезни.

Прощание с республиканцем прошло 1 сентября в Вашингтоне, а похороны состоялись на следующий день.