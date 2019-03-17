Трамп раскритиковал Маккейна за поддержку Obamacare
Таким образом действующий президент США отреагировал на сообщения о том, что Маккейн в декабре 2016 года передал СМИ досье с якобы компрометирующей Трампа информацией.
«У него были «пятна» намного хуже, включая голосование против отмены и замены (реформы Obamacare. — RT)», — написал Трамп в Twitter.
Маккейн умер в августе 2018 года после продолжительной болезни.
Прощание с республиканцем прошло 1 сентября в Вашингтоне, а похороны состоялись на следующий день.