В Совфеде оценили слова Трампа об ответе на цифровой налог Франции

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты введут ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
В Совфеде оценили слова Трампа об ответе на цифровой налог Франции
  • РИА Новости

«Нетрудно разобраться, что имеет в виду Дональд Трамп. Соединённые Штаты считаются особенной страной. Американцы могут накладывать штрафы, взимать налоги. А вот если подобные меры касаются их самих, они считают, что всё делается незаконно. Тем не менее США и страны Евросоюза — давние партнёры и могут разобраться в сложившейся ситуации», — считает сенатор.

По словам Джабарова, Россия на фоне заявления Дональда Трампа «не ожидает ухудшения между двумя государствами и не хочет на этом играть».

«Со своей стороны, мы хотим иметь ровные отношения со всеми странами. А то, как они будут разбираться между собой, уже их внутреннее дело», — заключил он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

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