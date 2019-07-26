Польша выдала фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД

Предполагаемый участник заказного убийства генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД РФ» экстрадирован в Россию из Польши.

«Сегодня из Варшавы в Москву… доставлен гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России», совершённом организованной группой лиц по найму», — приводит РИА Новости слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Николая Волкова застрелили в марте 2017 года на Осенней улице в Москве.

Ранее сообщалось, что польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании — владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.