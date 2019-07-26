Президент Эквадора объявил о введении визового режима с Венесуэлой

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Президент Эквадора Ленин Морено объявил о подписании указа, который предусматривает введение виз для граждан Венесуэлы.
Президент Эквадора объявил о введении визового режима с Венесуэлой
  • Ленин Морено
  • Reuters

«Я подписал указ, который предусматривает введение визы для братьев-венесуэльцев, которые хотят въехать в Эквадор, в соответствии с законом о миграции», — цитирует Морено El Comercio.

По словам президента, отдельный тип виз предусмотрен для венесуэльцев, которые уже находятся в Эквадоре. Они смогут получить разрешение на пребывание в стране при условии соблюдения эквадорских законов. 

Морено также отметил, что в Эквадоре находятся «500 тысяч венесуэльцев, сбежавших от беспрецедентного экономического и политического кризиса».

Он добавил, что страна больше не может принимать такое количество мигрантов. 

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