Президент Эквадора объявил о введении визового режима с Венесуэлой

Президент Эквадора Ленин Морено объявил о подписании указа, который предусматривает введение виз для граждан Венесуэлы.

«Я подписал указ, который предусматривает введение визы для братьев-венесуэльцев, которые хотят въехать в Эквадор, в соответствии с законом о миграции», — цитирует Морено El Comercio.

По словам президента, отдельный тип виз предусмотрен для венесуэльцев, которые уже находятся в Эквадоре. Они смогут получить разрешение на пребывание в стране при условии соблюдения эквадорских законов.

Морено также отметил, что в Эквадоре находятся «500 тысяч венесуэльцев, сбежавших от беспрецедентного экономического и политического кризиса».

Он добавил, что страна больше не может принимать такое количество мигрантов.

В июне о введении визового режима с Венесуэлой объявили власти Перу.