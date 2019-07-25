Самолёт французской пилотажной группы выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Перпиньян-Ривесальт, расположенном на юге Франции, самолёт французской пилотажной группы Patrouille de France выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Об этом сообщили в префекте департамента Восточные Пиренеи на своей странице в Twitter.

«Alphajet из Patrouille de France, вероятно, вышел за пределы взлётно-посадочной полосы и остановился вблизи трассы D117», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот катапультировался и «получил лёгкую травму».

Ранее аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.