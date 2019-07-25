В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином

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В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба. Об этом информирует РИА Новости.
В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином

«В ходе расследования зарубежной спецслужбы велось наблюдение за оперативной рабочей встречей между шпионом австрийских вооружённых сил и российским офицером», — заявили в прокуратуре.

Также в австрийском ведомстве утверждают, что в ходе этой встречи россиянин якобы передал австрийцу около €30 тыс. наличными за «выдачу информации».

Ранее в МВД Австрии заявили, что гражданин России Игорь Зайцев объявлен в розыск по подозрению в тайной деятельности в пользу ГРУ.

В прокуратуре Зальцбурга при этом заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.

Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.

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