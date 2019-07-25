В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином
«В ходе расследования зарубежной спецслужбы велось наблюдение за оперативной рабочей встречей между шпионом австрийских вооружённых сил и российским офицером», — заявили в прокуратуре.
Также в австрийском ведомстве утверждают, что в ходе этой встречи россиянин якобы передал австрийцу около €30 тыс. наличными за «выдачу информации».
Ранее в МВД Австрии заявили, что гражданин России Игорь Зайцев объявлен в розыск по подозрению в тайной деятельности в пользу ГРУ.
В прокуратуре Зальцбурга при этом заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.
Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.