В Австрии заявили о слежке зарубежной спецслужбы за россиянином

В прокуратуре австрийского Зальцбурга заявили, что разработку подозреваемого в шпионаже россиянина Игоря Зайцева, якобы являющегося сотрудником ГРУ, вела зарубежная спецслужба. Об этом информирует РИА Новости.

«В ходе расследования зарубежной спецслужбы велось наблюдение за оперативной рабочей встречей между шпионом австрийских вооружённых сил и российским офицером», — заявили в прокуратуре.

Также в австрийском ведомстве утверждают, что в ходе этой встречи россиянин якобы передал австрийцу около €30 тыс. наличными за «выдачу информации».

Ранее в МВД Австрии заявили, что гражданин России Игорь Зайцев объявлен в розыск по подозрению в тайной деятельности в пользу ГРУ.

В прокуратуре Зальцбурга при этом заявили, что Зайцева подозревают в вербовке отставного австрийского полковника.

Посольство России в Вене пока не прокомментировало эту информацию.