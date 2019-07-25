Эксперт прокомментировал новые назначения в кабмине Британии

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Политический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал новые назначения в правительстве Великобритании, сформированном премьер-министром Борисом Джонсоном.
Эксперт прокомментировал новые назначения в кабмине Британии
  • Reuters

«Борису Джонсону приходится считаться со своими внутрипартийными оппонентами. Почему — понятно: поддержка Джонсона внутри Консервативной партии весьма далека от уровня поддержки Черчилля или Тэтчер времён расцвета карьеры этих крупнейших политиков королевской Британии», — заявил эксперт.

Как считает Соловейчик, Джонсон вынужден маневрировать, чем он и занялся при заполнении министерских вакансий.

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с НСН оценила избрание Джонсона на пост лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра.

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