В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал подробности нападения на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре.

«Нападавший выстрелил несколько раз, четыре-пять раз. Он (дипломат. — RT) был тяжело ранен... доставлен в больницу. Была сделана операция, эти четыре пули не задели жизненно важные органы», — цитирует его РИА Новости.

Макей указал, что сотрудник белорусской дипмиссии всё ещё находится в реанимации. В настоящий момент его состояние стабильно тяжёлое, вместе с этим есть «предпосылки на благополучный исход дела».

Министр также добавил, что данное нападение не имеет политической подоплёки и атаковавший дипломата в результате ссоры бывший военный «состоял на учёте в психоневрологическом учреждении».

Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком. Полиция не нашла политического мотива в нападении.