В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал подробности нападения на белорусского дипломата Александра Поганшева в Анкаре.
В МИД Белоруссии рассказали детали нападения на дипломата в Турции
  • Reuters

«Нападавший выстрелил несколько раз, четыре-пять раз. Он (дипломат. — RT) был тяжело ранен... доставлен в больницу. Была сделана операция, эти четыре пули не задели жизненно важные органы», — цитирует его РИА Новости.

Макей указал, что сотрудник белорусской дипмиссии всё ещё находится в реанимации. В настоящий момент его состояние стабильно тяжёлое, вместе с этим есть «предпосылки на благополучный исход дела».

Министр также добавил, что данное нападение не имеет политической подоплёки и атаковавший дипломата в результате ссоры бывший военный «состоял на учёте в психоневрологическом учреждении».

Вечером 24 июля на Поганшева было совершено нападение в Анкаре, когда он возвращался домой с ребёнком. Полиция не нашла политического мотива в нападении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить