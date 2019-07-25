Десять человек погибли в результате взрывов в Кабуле

Десять человек погибли и ещё более 40 пострадали в результате взрывов в столице Афганистана.

Об этом сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на МВД Афганистана.

По его информации, в Кабуле произошли три взрыва, в результате которых погибли десять человек, включая пять женщин и одного ребёнка. Травмы различной степени тяжести получил 41 человек.

Представитель МВД Насрат Рахими заявил о том, что один из взрывов совершил смертник. Его целью стали люди в автобусе.

Ранее в афганском городе Калайи-Нау трое боевиков атаковали гостиницу.