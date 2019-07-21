Семь человек погибли в результате двух нападений в Пакистане

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Семь человек погибли и 24 пострадали в результате вооружённой атаки на полицейский контрольно-пропускной пункт и взрыва в больнице в Пакистане.
Семь человек погибли в результате двух нападений в Пакистане
  • Reuters

Об этом сообщает издание Dawn.

Уточняется, что атака на КПП произошла в городе Дера-Исмаил-Хан: вооружённые люди на четырёх мотоциклах открыли огонь по полицейским. Погибли два сотрудника правоохранительных органов.

Позднее неизвестные устроили взрыв в больнице, куда доставили пострадавших при первом нападении. В результате этой атаки погибли трое гражданских лиц и четверо полицейских.

Согласно предварительным данным, взрыв устроила женщина. 

В мае один человек погиб в результате нападения боевиков на пятизвёздочный отель в Гвадаре на юге Пакистана.

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