Семь человек погибли в результате двух нападений в Пакистане
- Reuters
Об этом сообщает издание Dawn.
Уточняется, что атака на КПП произошла в городе Дера-Исмаил-Хан: вооружённые люди на четырёх мотоциклах открыли огонь по полицейским. Погибли два сотрудника правоохранительных органов.
Позднее неизвестные устроили взрыв в больнице, куда доставили пострадавших при первом нападении. В результате этой атаки погибли трое гражданских лиц и четверо полицейских.
Согласно предварительным данным, взрыв устроила женщина.
В мае один человек погиб в результате нападения боевиков на пятизвёздочный отель в Гвадаре на юге Пакистана.