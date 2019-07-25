Трамп наложил вето на законопроект об ограничении ВТС с Саудовской Аравией
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
«Подрывая двусторонние отношения Соединённых Штатов и препятствуя нашей способности поддерживать ключевых партнёров в критический момент, закон нанёс бы ущерб, а не поспособствовал бы усилиям по прекращению конфликта в Йемене», — говорится в тексте.
Теперь для преодоления вето президента каждая из палат конгресса должна будет поддержать проект двумя третями голосов.
Документ содержит призыв к Вашингтону прекратить поддержку действий коалиции арабских стран во главе с Эр-Риядом в Йемене, предполагает ограничение опосредованного участия США в данном конфликте.
В июне в Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не должны сокращать объёмы поставок оружия странам Персидского залива, прежде всего Саудовской Аравии и ОАЭ.
В ведомстве отметили, что в случае отказа США продавать вооружения этим государствам, они могут обратиться за помощью к России и Китаю.
Подробнее о ситуации — в материале RT.