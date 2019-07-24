В Турции начали расследование из-за ранения белорусского дипломата
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«Мы уже начали проводить расследование в связи с этим нападением. На данный момент мы не можем сказать, является ли это нападение террористическим актом, поскольку расследование ещё не завершено», — заявил представитель управления.
Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что в Анкаре на советника белорусского посольства напал психически неуравновешенный гражданин Турции, когда дипломат вместе с ребёнком возвращался домой.
По данным внешнеполитического ведомства, ребёнок не пострадал. Дипломат госпитализирован с огнестрельными ранениями.
Турецкие СМИ утверждают, что нападавший покончил с собой.