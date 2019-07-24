В Турции начали расследование из-за ранения белорусского дипломата

В Анкаре полиция организовала расследование по факту нападения на советника посольства Белоруссии в Турции. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Управления безопасности по столичному району Чанкая, где произошла стрельба.

«Мы уже начали проводить расследование в связи с этим нападением. На данный момент мы не можем сказать, является ли это нападение террористическим актом, поскольку расследование ещё не завершено», — заявил представитель управления.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что в Анкаре на советника белорусского посольства напал психически неуравновешенный гражданин Турции, когда дипломат вместе с ребёнком возвращался домой.

По данным внешнеполитического ведомства, ребёнок не пострадал. Дипломат госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Турецкие СМИ утверждают, что нападавший покончил с собой.