СМИ: В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата

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В Турции неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Анкаре Александра Поганшева. Об этом информирует Hürriyet.
СМИ: В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата
  • Reuters

По информации издания, дипломат получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.

СМИ утверждает, что на Поганшева напал его сосед. После произошедшего, по данным газеты, злоумышленник покончил с собой. 

19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что следователи восстановили маршрут передвижения исполнителя убийства Карлова — сотрудника полиции Турции Мевлюта Мерта Алтынташа.

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