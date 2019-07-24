СМИ: В Анкаре неизвестный выстрелил в белорусского дипломата
- Reuters
По информации издания, дипломат получил тяжёлые ранения и был госпитализирован.
СМИ утверждает, что на Поганшева напал его сосед. После произошедшего, по данным газеты, злоумышленник покончил с собой.
19 декабря 2016 года в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов.
Председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что следователи восстановили маршрут передвижения исполнителя убийства Карлова — сотрудника полиции Турции Мевлюта Мерта Алтынташа.