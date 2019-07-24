Филиппины заинтересованы в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Посол Филиппин в России Карлос Соррета заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с российской стороной в энергетической сфере.

Об этом он сказал во время встречи с членом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилой Талабаевой.

«Мы хотели бы сотрудничать с Россией в области энергетики... Мы также надеемся на возможное сотрудничество с Россией в области ядерной энергетики», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим посол добавил, что филиппинская сторона заинтересована в использовании российского опыта в инфраструктурном строительстве.

Ранее Соррета заявил, что Манила рассчитывает на проведение встречи филиппинского и российского президентов Родриго Дутерте и Владимира Путина до конца года.

В июне преподаватель Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Словакии в области энергетики.