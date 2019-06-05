Эксперт оценил отношения России и Словакии в области энергетики

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Преподаватель Финансового университета при правительстве России, эксперт Фонда энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил отношения России и Словакии в области энергетики.
Эксперт оценил отношения России и Словакии в области энергетики
  • Reuters

«Словаки сегодня действительно являются крупнейшими транзитёрами российского газа. Ведь после того, как российский газ проходит Украину, львиная его часть поставляется в Австрию, а затем и в Германию через словацкую территорию», — сказал он.

По его словам, словаки теряют от реализации «Северного потока — 2», но это не отменяет возможности для компромисса.

Как пояснил Юшков, необходимо разделять государственный и частный интерес, потому что больше всего на украинском реверсе зарабатывает не словацкий бюджет, а компании-трейдеры, в связи с чем Братислава вполне может позволить себе пойти на уступки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».

В мае Юшков в беседе с НСН прокомментировал доклад Nord Stream 2, согласно которому завершение строительства «Северного потока — 2» может быть перенесено на вторую половину 2020 года при реализации проекта по третьему варианту маршрута, который потребовала рассмотреть Дания.

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