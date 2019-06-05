Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал Словакию найти решение по подключению к «Северному потоку — 2» и к «Турецкому потоку».
Медведев предложил Словакии подключиться к «Северному потоку — 2»
  • Reuters

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

«Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к «Турецкому потоку», — цитирует Медведева ТАСС.

Он добавил, что такое обсуждение между министрами России и Словакии уже ведётся.

«Мы приглашаем ещё раз наших друзей и партнёров из Словакии в этом участвовать», — сказал российский премьер.

В начале мая президент США Дональд Трамп и Петер Пеллегрини выступили против проекта «Северный поток — 2». Такое заявление они сделали по итогам переговоров в Вашингтоне.

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