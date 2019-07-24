Эксперт прокомментировал инициативу Китая о запрете ядерного оружия

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.
Эксперт прокомментировал инициативу Китая о запрете ядерного оружия
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«Китай требует, чтобы мировая политическая ситуация была другой. В Белой книге прописано, что Китай не угрожает ядерным оружием тем странам, у которых его нет, не модернизирует и не увеличивает количество своего ядерного оружия», — заявил эксперт.

По его словам, таким образом Пекин утверждает, что угрожают ему, а ядерное оружие — средство сдерживания. Как отметил Брутер, это стандартный подход.

Эксперт добавил, что в КНР выступают за запрет ядерного оружия, но условий для этого нет.

В документе также отмечается, что отношения между Москвой и Пекином в военной сфере находятся на высоком уровне и продолжают развиваться.

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