Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней
- Reuters
Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно подписанному документу, граждане России и Мальдив смогут пересекать границу по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту в безвизовом режиме на срок до 90 дней, если целью их поездки не является трудовая деятельность, учёба или постоянное проживание на территории заграничного государства.
Ранее стало известно, что Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян.