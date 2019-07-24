Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Короткая ссылка
Россия и Мальдивская Республика подписали соглашение об обоюдной отмене виз с 25 июля для путешествующих на срок до 90 дней.
Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, граждане России и Мальдив смогут пересекать границу по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту в безвизовом режиме на срок до 90 дней, если целью их поездки не является трудовая деятельность, учёба или постоянное проживание на территории заграничного государства.

Ранее стало известно, что Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить