Россияне смогут находиться на Мальдивах без виз в течение 90 дней

Россия и Мальдивская Республика подписали соглашение об обоюдной отмене виз с 25 июля для путешествующих на срок до 90 дней.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанному документу, граждане России и Мальдив смогут пересекать границу по заграничному, дипломатическому или служебному паспорту в безвизовом режиме на срок до 90 дней, если целью их поездки не является трудовая деятельность, учёба или постоянное проживание на территории заграничного государства.

Ранее стало известно, что Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян.