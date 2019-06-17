Папуа — Новая Гвинея ввела электронные визы для граждан России
- Reuters
Нововведение действует с 17 июня.
«С сегодняшнего дня граждане России, а также граждане всех стран — участниц АТЭС получат доступ к электронным визам. Благодаря им больше не нужно посещать посольство Папуа — Новой Гвинеи для оформления документов», — приводит Post Courier слова министра иммиграции и безопасности границ Папуа — Новой Гвинеи Петруса Томаса.
Стоимость электронной визы составит 50$, она будет действовать 30 дней.
Ранее для оформления визы Папуа — Новой Гвинеи в России из-за отсутствия дипломатических представительств на российской территории было необходимо обращаться в консульский отдел посольства Австралии.