Папуа — Новая Гвинея ввела электронные визы для граждан России

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Папуа — Новая Гвинея ввела режим электронных виз для всех стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), включая Россию.
Папуа — Новая Гвинея ввела электронные визы для граждан России
  • Reuters

Нововведение действует с 17 июня.

«С сегодняшнего дня граждане России, а также граждане всех стран — участниц АТЭС получат доступ к электронным визам. Благодаря им больше не нужно посещать посольство Папуа — Новой Гвинеи для оформления документов», — приводит Post Courier слова министра иммиграции и безопасности границ Папуа — Новой Гвинеи Петруса Томаса.

Стоимость электронной визы составит 50$, она будет действовать 30 дней.

Ранее для оформления визы Папуа — Новой Гвинеи в России из-за отсутствия дипломатических представительств на российской территории было необходимо обращаться в консульский отдел посольства Австралии.

Ранее Россия предложила Японии перейти на безвизовый режим.

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