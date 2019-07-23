США ввели санкции против ряда нигерийцев за «подрыв демократии»

Соединённые Штаты ввели визовые ограничения в отношении нескольких граждан Нигерии за «подрыв демократии» в стране. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

«Соединённые Штаты наложили визовые ограничения на тех, кто, как полагают, подорвал демократический процесс на выборах в Нигерии в 2019 году. США по-прежнему полны решимости работать с президентом Бухари над укреплением демократии в Нигерии и повышением уважения к правам человека», — написала в Twitter представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

The United States has imposed visa restrictions on those believed to have undermined the democratic process throughout #Nigeria’s 2019 elections. The U.S. remains committed to working with President Buhari to strengthen Nigeria’s democracy and improve respect for #HumanRights. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) July 23, 2019

Она не уточнила, против кого конкретно вводятся ограничения.

Ранее в США заявили, что рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.