США ввели санкции против ряда нигерийцев за «подрыв демократии»

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Соединённые Штаты ввели визовые ограничения в отношении нескольких граждан Нигерии за «подрыв демократии» в стране. Об этом сообщили в Госдепартаменте.

«Соединённые Штаты наложили визовые ограничения на тех, кто, как полагают, подорвал демократический процесс на выборах в Нигерии в 2019 году. США по-прежнему полны решимости работать с президентом Бухари над укреплением демократии в Нигерии и повышением уважения к правам человека», — написала в Twitter представитель американского внешнеполитического ведомства Морган Ортагус.

Она не уточнила, против кого конкретно вводятся ограничения.

Ранее в США заявили, что рассмотрят новые меры в отношении Саудовской Аравии в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, если появятся новые факты в его деле.

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