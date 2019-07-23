Бастрыкин обсудил в Вене развитие сотрудничества СК с МВД Австрии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обсудил в Вене развитие сотрудничества с МВД Австрии.

На эту тему глава СК провёл переговоры с первым заместителем федерального министра внутренних дел Австрийской Республики Вильгельмом Сандриссером.

«Сотрудничество между Россией и Австрией на правоохранительном направлении является одной из наиболее широко развивающихся областей взаимодействия», — цитирует российское ведомство ТАСС.

Там отметили, что успешными примерами сотрудничества стали задержания и экстрадиции в Россию ряда объявленных в международный розыск россиян, в том числе предполагаемого главаря ОПГ Аслана Гагиева и основателя компании «ВЕФК» Александра Гительсона, который обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей.

В феврале 2018 года полиции Хельсинки и Москвы заключили соглашение о сотрудничестве.