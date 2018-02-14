Полиции Москвы и Хельсинки подписали соглашение о сотрудничестве

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Полиции Хельсинки и Москвы заключили соглашение о сотрудничестве, сообщил глава полицейского департамента Хельсинки Лассе Аапио.

«Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает дальнейшее содействие в этом году. Оно позволяет нам обмениваться хорошим опытом, проверенными практиками и делиться информацией о состоянии дел в полиции», — приводит пресс-служба полиции слова Аапио.

Отмечается, что соответствующий документ подписали Аапио и начальник московского главка МВД России Олег Баранов.

В декабре 2017 года сообщалось, что правоохранительные органы России и Великобритании сотрудничают по вопросам подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года.

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