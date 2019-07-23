В МИД России опровергли сообщения СМИ Албании о «вмешательстве Кремля»

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России опровергли сообщения некоторых албанских СМИ о том, что Москва «вмешивается во внутриполитические процессы на Западных Балканах».
В МИД России опровергли сообщения СМИ Албании о «вмешательстве Кремля»
  • РИА Новости

В МИД отметили, что издания «Сот» и «Тема» указывают на президента Албании Илира Мету как на «человека Путина» и «проводника российских сценариев».

«В качестве «доказательств» очередной теории заговора приводится факт упоминания фигуры главы государства в публикациях «прокремлёвского рупора пропаганды» — агентства Sputnik, «раскрытое» интервью президента Албании замгендиректора информагентства ТАСС М. Гусману в 2018 году. Сам факт общения с российскими журналистами интерпретируется албанскими СМИ как «обслуживание интересов Москвы»!» — говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что практика использования российской карты во внутриполитической борьбе в Албании не нова, а усиление такой риторики — подтверждение готовности местных властей и подконтрольных им изданий «следовать канонам развёрнутой против России информационной кампании».

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали ложью сообщение The New York Times о том, что российское внешнеполитическое ведомство якобы отказало в выдаче виз 30 учителям Англо-американской школы, находящейся в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить