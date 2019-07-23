Политолог оценил позицию главы Шотландии по брекситу без соглашения

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Кирилл Горшенин
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал слова главы Шотландии Николы Стёрджен о том, что Шотландия постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.
Политолог оценил позицию главы Шотландии по брекситу без соглашения
  • Reuters

«Судя по всему, Борис Джонсон будет использовать экстравагантно-агрессивную модель в отношении Шотландии, что приведёт к ещё большему обособлению», — заявил эксперт.

Он уточнил, что в случае «жёсткого» брексита (выхода Великобритании из ЕС без сделки) Шотландия инициирует референдум об отделении.

«Такие настроения очень сильны в Шотландии, и этот процесс, скорее всего, будет успешен... Хотя, возможно, Борис Джонсон нас удивит. Мои британские источники уверены, что этот политик полон сюрпризов», — подчеркнул Мухин.

Ранее Стёрджен поздравила Джонсона с избранием на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании и сообщила о действиях Шотландии в случае «жёсткого» брексита.

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