Политолог оценил позицию главы Шотландии по брекситу без соглашения

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал слова главы Шотландии Николы Стёрджен о том, что Шотландия постарается блокировать позицию Джонсона по выходу Великобритании из ЕС без заключения соглашения.

«Судя по всему, Борис Джонсон будет использовать экстравагантно-агрессивную модель в отношении Шотландии, что приведёт к ещё большему обособлению», — заявил эксперт.

Он уточнил, что в случае «жёсткого» брексита (выхода Великобритании из ЕС без сделки) Шотландия инициирует референдум об отделении.

«Такие настроения очень сильны в Шотландии, и этот процесс, скорее всего, будет успешен... Хотя, возможно, Борис Джонсон нас удивит. Мои британские источники уверены, что этот политик полон сюрпризов», — подчеркнул Мухин.

Ранее Стёрджен поздравила Джонсона с избранием на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании и сообщила о действиях Шотландии в случае «жёсткого» брексита.