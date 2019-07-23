Премьер Пакистана пообещал провести встречу с талибами

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что встретится с представителями радикального движения «Талибан»*.
Премьер Пакистана пообещал провести встречу с талибами
  • Reuters

«Теперь я встречусь с «Талибаном» и сделаю всё от меня зависящее, чтобы добиться от них переговоров с афганским правительством, чтобы выборы в Афганистане были инклюзивными и чтобы «Талибан» тоже в них участвовал», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит переговоры в Дохе по афганскому урегулированию с представителями радикального движения «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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