Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии

Посольство России в Италии выясняет обстоятельства крушения вертолёта у побережья Тосканы, на борту которого могли находиться россияне, сообщает РИА Новости.

По данным противопожарной службы города Ливорно, вертолёт упал в воду, не подавая сигналы бедствия. На его борту находились два человека — мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено, поиски мужчины продолжаются.

По данным СМИ, вертолёт вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся на Сардинию.

Предполагается, что на его борту находились россияне.

14 июля сообщалось, что в Подмосковье при жёсткой посадке вертолёта погибли два человека.