Посольство России выясняет обстоятельства крушения вертолёта в Италии
- Reuters
По данным противопожарной службы города Ливорно, вертолёт упал в воду, не подавая сигналы бедствия. На его борту находились два человека — мужчина и женщина. Тело женщины обнаружено, поиски мужчины продолжаются.
По данным СМИ, вертолёт вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и направлялся на Сардинию.
Предполагается, что на его борту находились россияне.
14 июля сообщалось, что в Подмосковье при жёсткой посадке вертолёта погибли два человека.