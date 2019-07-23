В Госдуме оценили избрание Джонсона новым лидером Консервативной партии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал избрание бывшего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона новым лидером Консервативной партии.

Депутат выразил надежду на дальнейшую нормализацию отношений между Россией и Великобританией.

Морозов напомнил, что Борис Джонсон уже приезжал в Москву, встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с Великобританией нормализовались, чтобы не было голословных обвинений в адрес нашей страны, заинтересованы в сотрудничестве. Поэтому после назначения нового чиновника мы рассчитываем на конструктив в наших межгосударственных отношениях. Будем надеяться, что он изменит отношение к России», — заключил депутат.

Ранее Джонсон был избран новым лидером Консервативной партии.

В среду, 24 июля, он станет премьер-министром страны, после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.