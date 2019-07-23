В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика

Короткая ссылка
В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком. Об этом говорится в сообщении Юго-Восточного полицейского округа в Twitter.

«Полиция города Тенсберга задержала двух человек в возрасте старше 20 лет, которые являются жителями этого города, они подозреваются в осквернении памятника жертвам трагедии 22 июля», — указывается в сообщении.

В июле 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. Позднее он напал с огнестрельным оружием на сотрудников и гостей молодёжного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.

В феврале 2018 года Брейвик впервые признался, что сожалеет о содеянном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить