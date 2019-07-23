В Норвегии задержали осквернивших памятник жертвам Брейвика

В Норвегии полиция задержала двух человек по подозрению в осквернении памятника жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершённых Андерсом Брейвиком. Об этом говорится в сообщении Юго-Восточного полицейского округа в Twitter.

«Полиция города Тенсберга задержала двух человек в возрасте старше 20 лет, которые являются жителями этого города, они подозреваются в осквернении памятника жертвам трагедии 22 июля», — указывается в сообщении.

В июле 2011 года Андерс Брейвик взорвал бомбу в правительственном квартале Осло. Позднее он напал с огнестрельным оружием на сотрудников и гостей молодёжного лагеря Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек. Его приговорили к 21 году тюремного заключения.

В феврале 2018 года Брейвик впервые признался, что сожалеет о содеянном.