Эксперт прокомментировал задержание россиян в Ливии
- Reuters
«Задержание россиян, которое было осуществлено в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС (правительства национального согласия. — RT) и антироссийской провокацией», — полагает эксперт.
Ранее президент некоммерческой организации Александр Малькевич заявил, что исследовательская группа занималась исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.