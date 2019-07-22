Эксперт прокомментировал задержание россиян в Ливии

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Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал задержание в Ливии двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей.
Эксперт прокомментировал задержание россиян в Ливии
  • Reuters

«Задержание россиян, которое было осуществлено в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС (правительства национального согласия. — RT) и антироссийской провокацией», — полагает эксперт.

Ранее президент некоммерческой организации Александр Малькевич заявил, что исследовательская группа занималась исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

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