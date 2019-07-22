Эксперт прокомментировал задержание россиян в Ливии

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал задержание в Ливии двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей.

Reuters

«Задержание россиян, которое было осуществлено в Триполи, можно считать одновременно повышением ставок со стороны ПНС (правительства национального согласия. — RT) и антироссийской провокацией», — полагает эксперт. Ранее президент некоммерческой организации Александр Малькевич заявил, что исследовательская группа занималась исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.