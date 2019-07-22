В Фонде защиты национальных ценностей призвали Ливию освободить задержанных россиян

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Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич призвал Ливию освободить задержанных россиян, сообщает ФАН.
В Фонде защиты национальных ценностей призвали Ливию освободить задержанных россиян
  • РИА Новости

«В Ливии беззаконно задержаны двое граждан России. В Ливии вообще в тюрьмах находятся более 200 иностранцев, в том числе уже три года в ливийской тюрьме находятся двое российских моряков», — сказал он.

По его словам, захватившие россиян выдвигали фонду политические требования, что недопустимо.

Как считает Малькевич, необходимо немедленно начать процесс освобождения всех четверых российских граждан.

«Они должны освободить их безо всяких условий. Это наше главное требование», — добавил он.

Ранее Малькевич сообщал, что исследовательская группа занималась исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

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