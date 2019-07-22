Си Цзиньпин призвал «не открывать ящик Пандоры» в Персидском заливе

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны Персидского залива «не открывать ящик Пандоры» и решать разногласия путём дипломатии. Такое заявление он сделал во время встречи с заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяйном.

«Мир и стабильность в районе Персидского залива имеют важное значение для безопасности и развития Ближнего Востока и даже всего мира. Он должен стать «оазисом безопасности», а не в новым «источником потрясений», — цитирует китайского лидера РИА Новости.

По его словам, Китай готов совместно с ОАЭ и международным сообществом «прикладывать усилия для обеспечения мира и стабильности в Персидском заливе».

Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что действия Ирана в Персидском заливе направлены на соблюдение морских правил.