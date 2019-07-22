В прокуратуре Польши заявили, что пятилетнего россиянина убил его отец

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В прокуратуре Польши заявили, что пятилетнего россиянина, пропавшего ранее, убил его отец. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства в Варшаве Лукаша Лапчиньского.
В прокуратуре Польши заявили, что пятилетнего россиянина убил его отец
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По его словам, на теле мальчика обнаружили «колотые раны грудной клетки, приведшие к внешнему и внутреннему кровотечению».

Третьи лица в убийстве участия не принимали, заявил Лапчиньский.

«Мы знаем, что орудием преступления был острый предмет. Орудие преступления ещё ищут. Мы предполагаем, что это был нож, но, пока орудие не найдено, мы не употребляем термин «нож», — сказал он.

Ранее в Польше обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели его отца.

Поиски ребёнка велись около десяти дней.

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