В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.

«Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида», — заявил пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек.

Ранее в Польше начали поиски пятилетнего ребёнка, пропавшего после того, как его забрал отец из населённого пункта Гродзиск-Мазовецкий.

Тело мужчины впоследствии обнаружили на железнодорожном переезде, о местонахождении ребёнка не сообщалось.