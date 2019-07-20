В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

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Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.

«Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида», — заявил пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек.

Ранее в Польше начали поиски пятилетнего ребёнка, пропавшего после того, как его забрал отец из населённого пункта Гродзиск-Мазовецкий.

Тело мужчины впоследствии обнаружили на железнодорожном переезде, о местонахождении ребёнка не сообщалось.

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