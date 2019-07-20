В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.
«Мы можем с уверенностью утверждать, что нашли тело пятилетнего Давида», — заявил пресс-секретарь коменданта варшавской полиции Мариуш Мрозек.
Ранее в Польше начали поиски пятилетнего ребёнка, пропавшего после того, как его забрал отец из населённого пункта Гродзиск-Мазовецкий.
Тело мужчины впоследствии обнаружили на железнодорожном переезде, о местонахождении ребёнка не сообщалось.