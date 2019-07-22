Число жертв наводнения в Индии достигло 166

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В результате наводнения в Индии, вызванного мощными муссонными ливнями, в штатах Ассам и Бихар погибли по меньшей мере 166 жителей, передаёт телеканал NDTV.
Число жертв наводнения в Индии достигло 166
  • Reuters

По уточнённым данным, 102 человека погибли в Бихаре и 64 — в Ассаме.

Кроме того, несколько человек числятся пропавшими без вести.

При этом всего от стихии пострадали более 10 млн граждан, проживающих в этих регионах.

В настоящее время в зоне паводка находятся более 7,2 млн человек в Бихаре и более 3,8 млн жителей в Ассаме.

По информации телеканала, также по меньшей мере 32 человека погибли в результате удара молнии в штате Уттар-Прадеш и ещё 13 получили травмы.

Ранее сообщалось о 62 погибших от наводнения в Индии.

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