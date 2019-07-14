В зоне наводнения в Индии оказались более 2,6 млн человек

В индийском штате Ассам в зоне наводнения, вызванного муссонными ливнями, оказались более 2,6 млн человек, 11 погибли. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Reuters

По последним данным, наводнение затронуло 28 из 33 районов штата. В результате ЧП в стране оказались затопленными 3 тыс. посёлков, 17 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Ранее сообщалось о шести погибших из-за наводнения в индийском Ассаме.