Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы в Индии
- Reuters
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Об этом сообщает NDTV.
Уточняется, что вода разрушила 12 находившихся рядом с дамбой домов, а ещё семь деревень оказались полностью затопленными.
Предполагается, что причиной инцидента стали сильные дожди.
На месте происшествия работают экстренные службы, медики и команды волонтёров.
26 января в бразильском штате Минас-Жерайс произошёл прорыв дамбы, принадлежащей местной горнодобывающей компании. Согласно подсчётам, проведённым в апреле, в результате данной трагедии погибли 228 человек.