Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы в Индии

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Шесть человек погибли и 18 пропали без вести в результате прорыва дамбы «Тиваре» в индийском штате Махараштра.
Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы в Индии
  • Reuters
  • © Francis Mascarenhas

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что вода разрушила 12 находившихся рядом с дамбой домов, а ещё семь деревень оказались полностью затопленными.

Предполагается, что причиной инцидента стали сильные дожди.

На месте происшествия работают экстренные службы, медики и команды волонтёров.

26 января в бразильском штате Минас-Жерайс произошёл прорыв дамбы, принадлежащей местной горнодобывающей компании. Согласно подсчётам, проведённым в апреле, в результате данной трагедии погибли 228 человек.

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