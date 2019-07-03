Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы в Индии

Шесть человек погибли и 18 пропали без вести в результате прорыва дамбы «Тиваре» в индийском штате Махараштра.

Об этом сообщает NDTV.

Уточняется, что вода разрушила 12 находившихся рядом с дамбой домов, а ещё семь деревень оказались полностью затопленными.

Предполагается, что причиной инцидента стали сильные дожди.

На месте происшествия работают экстренные службы, медики и команды волонтёров.

26 января в бразильском штате Минас-Жерайс произошёл прорыв дамбы, принадлежащей местной горнодобывающей компании. Согласно подсчётам, проведённым в апреле, в результате данной трагедии погибли 228 человек.