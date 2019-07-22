СМИ: ЕС готовит пакет помощи для Ирландии в случае «жёсткого» брексита

Европейская комиссия готовит многомиллиардный пакет помощи для Ирландии в случае выхода Великобритании из состава Евросоюза без сделки, пишет The Times.

Как отмечает издание, помощь планируется направить на компенсацию экономического ущерба Ирландии из-за «жёсткого» брексита, в частности, нарушения торговли.

Ранее финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября — с соглашением об условиях брексита или без него.

Также палата общин парламента Великобритании приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии, которая блокирует осуществление брексита без сделки с ЕС.

Кандидат политических наук Филипп Ханин в беседе с ФАН оценил позицию британских парламентариев по вопросу выхода страны из ЕС.