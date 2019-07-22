Трамп поздравил Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту

Американский президент Дональд Трамп поздравил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с рекордным сроком пребывания на посту главы правительства за всю историю страны.

«Поздравляю Биби Нетаньяху с рекордным сроком пребывания посту премьер-министра в истории Израиля. Под твоим руководством Израиль стал технологическим центром и экономикой мирового класса», — написал в Twitter Трамп.

Congratulations to Bibi @Netanyahu on becoming the longest serving PM in the history of Israel. Under your leadership, Israel has become a technology powerhouse and a world class economy.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2019

Американский лидер добавил, что Нетаньяху руководит страной, «сохраняя приверженность ценностям демократии, свободы и равных возможностей», которые уважают народы Израиля и США.

Ранее Трамп поблагодарил Израиль и премьер-министра страны за то, что в его честь назвали поселение на Голанских высотах.