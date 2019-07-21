Рябков прокомментировал переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал итоги последнего раунда переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы на Барбадосе.

«Я воодушевлен тем фактом, что самый последний раунд переговоров на острове Барбадосе закончился с большим пониманием, сужением серьёзных разногласий, которые всё ещё есть», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Рябков поддержал намерение сторон продолжить диалог в ближайшем будущем.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.

В январе главный редактор журнала РАН «Латинская Америка» Владимир Травкин в ходе беседы с НСН оценил ситуацию в Венесуэле.