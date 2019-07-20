СМИ: В Японии из-за ливней пострадали два человека

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На юго-западе Японии в префектуре Нагасаки в результате последствий ливней пострадали два человека. Об этом информирует японский телеканал NHK.
СМИ: В Японии из-за ливней пострадали два человека
  • Reuters

Указывается, что обе пострадавшие — жительницы посёлка Синкамигото. 

Женщины получили травмы, когда пытались починить крышу своих домов во время ливней. 

Ранее в Нагасаки объявили наивысший уровень угрозы в связи с ливнями.

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