СМИ: В Японии из-за ливней пострадали два человека

На юго-западе Японии в префектуре Нагасаки в результате последствий ливней пострадали два человека. Об этом информирует японский телеканал NHK.

Reuters

Указывается, что обе пострадавшие — жительницы посёлка Синкамигото. Женщины получили травмы, когда пытались починить крышу своих домов во время ливней. Ранее в Нагасаки объявили наивысший уровень угрозы в связи с ливнями.