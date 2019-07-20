СМИ: В Японии из-за ливней пострадали два человека
На юго-западе Японии в префектуре Нагасаки в результате последствий ливней пострадали два человека. Об этом информирует японский телеканал NHK.
- Reuters
Указывается, что обе пострадавшие — жительницы посёлка Синкамигото.
Женщины получили травмы, когда пытались починить крышу своих домов во время ливней.
Ранее в Нагасаки объявили наивысший уровень угрозы в связи с ливнями.
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