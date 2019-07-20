Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
- Reuters
Отмечается, что британский танкер стал участником инцидента с иранским рыболовецким судном.
После этого танкер был задержан и направлен в порт Бендер-Аббас «для изучения масштабов инцидента экспертами».
«В целях безопасности экипаж должен оставаться на борту», — заявил глава ведомства.
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
На борту танкера находятся 23 человека — граждане России, Латвии, Филиппин и Индии.
Глава британского МИД Джереми Хант предупредил Тегеран о последствиях в случае отказа освободить танкер.