Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту

Экипаж британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного иранской стороной, должен будет оставаться на борту, пока проводится расследование. Об этом информирует агентство Fars со ссылкой на главу ведомства, отвечающего за морские порты в провинции Хормозган.

Reuters

Отмечается, что британский танкер стал участником инцидента с иранским рыболовецким судном. После этого танкер был задержан и направлен в порт Бендер-Аббас «для изучения масштабов инцидента экспертами». «В целях безопасности экипаж должен оставаться на борту», — заявил глава ведомства. 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива. На борту танкера находятся 23 человека — граждане России, Латвии, Филиппин и Индии. Глава британского МИД Джереми Хант предупредил Тегеран о последствиях в случае отказа освободить танкер.