США заявили об отказе от участия в переговорах по Сирии в Нур-Султане

Соединённые Штаты считают ООН единственной площадкой для урегулирования ситуации в Сирии и не намерены участвовать в астанинском переговорном процессе в Нур-Султане, заявили в Госдепартаменте США.

«США подчёркивают, что ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединённые Штаты не будут участвовать ни в какой форме», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

В Госдепе отметили, что женевский формат, по их мнению, «единственный заслуживающий доверия» переговорный процесс по урегулированию в Сирии.

Ранее стало известно, что переговоры по урегулированию ситуации в Сирии пройдут в Нур-Султане 1—2 августа.

Во встрече примут участие делегации стран-гарантов — Ирана, России и Турции, а также правительства Сирии и сирийской вооружённой оппозиции.

Кроме того, в качестве наблюдателей впервые посетят встречу представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака.