Путин оценил слова Стоуна о «грязных правилах игры» в мировой политике
По мнению Стоуна, за последние два года «мир стал куда худшим местом». Режиссёр отметил, что в настоящее время стороны того или иного конфликта бросают друг другу в лицо обвинения, «используют грязные правила игры».
Путин в свою очередь назвал такую тактику ведения диалога «боями без правил».
«Вообще без правил, бои без правил», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Ранее Путин заявил, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.