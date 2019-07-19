Путин оценил слова Стоуна о «грязных правилах игры» в мировой политике

Российский лидер Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал мнение артиста о том, что в последнее время «мир стал куда худшим местом».

По мнению Стоуна, за последние два года «мир стал куда худшим местом». Режиссёр отметил, что в настоящее время стороны того или иного конфликта бросают друг другу в лицо обвинения, «используют грязные правила игры».

Путин в свою очередь назвал такую тактику ведения диалога «боями без правил».

«Вообще без правил, бои без правил», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.