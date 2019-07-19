Трамп провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил по телефону с экс-главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает Sky News.

По мнению американского лидера, Джонсон в силах исправить «плохую работу» по брекситу, проделанную покидающей пост главы правительства Терезой Мэй.

Ранее Трамп выразил мнение, что Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае его избрания.

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы Консервативной партии и правительства. Как показывают результаты соцопроса, за него готовы проголосовать 74% однопартийцев.

Подробнее — в материале RT.