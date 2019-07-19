Трамп провёл телефонный разговор с Борисом Джонсоном
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
По мнению американского лидера, Джонсон в силах исправить «плохую работу» по брекситу, проделанную покидающей пост главы правительства Терезой Мэй.
Ранее Трамп выразил мнение, что Джонсон отлично бы справился с обязанностями премьер-министра в случае его избрания.
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост главы Консервативной партии и правительства. Как показывают результаты соцопроса, за него готовы проголосовать 74% однопартийцев.
Подробнее — в материале RT.