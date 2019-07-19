В Лондоне планируют создать условия для работы сотовой связи в метро к 2020 году
- Reuters
«Введение в эксплуатацию сетей 4G, а затем 5G поможет лондонцам и гостям города находиться на связи и получать по дороге последнюю информацию», — цитирует РИА Новости заявление Хана.
В настоящее время сотовая связь в тоннелях метро Лондона не работает. Отмечается, что на станциях установлены точки Wi-Fi, однако зайти в интернет можно лишь находясь на платформе.
В марте президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую в стране линию метрополитена.