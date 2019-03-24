Президент Индонезии открыл первую в стране ветку метро
- Reuters
«Запуск системы Массового скоростного транспорта (MRT) станет частью новой культуры для Индонезии, которая призвана снижать интерес жителей крупных городов к личным автомобилям», — отметил Видодо.
.@jokowi calls for citizens to adapt to new culture as he inaugurates @mrtjakarta#jakposthttps://t.co/WsPgJI1GBX— The Jakarta Post (@jakpost) 24 марта 2019 г.
При этом он добавил, что первая фаза строительства метро к настоящему времени завершена на 97%. По словам президента, ветка протяжённостью около 16 км в Джакарте может полноценно заработать в ближайшее время.
Предположительно, работа над проектом создания метрополитена завершится в 2024 году.