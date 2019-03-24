Президент Индонезии открыл первую в стране ветку метро

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Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую в стране линию метрополитена, передаёт The Jakarta Post.
Президент Индонезии открыл первую в стране ветку метро
  • Reuters

«Запуск системы Массового скоростного транспорта (MRT) станет частью новой культуры для Индонезии, которая призвана снижать интерес жителей крупных городов к личным автомобилям», — отметил Видодо. 

При этом он добавил, что первая фаза строительства метро к настоящему времени завершена на 97%. По словам президента, ветка протяжённостью около 16 км в Джакарте может полноценно заработать в ближайшее время.

Предположительно, работа над проектом создания метрополитена завершится в 2024 году.

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