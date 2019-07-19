В Совфеде оценили заявления новой главы ЕК о России

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал заявления новой главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по поводу России.
В Совфеде оценили заявления новой главы ЕК о России
  • РИА Новости

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Избранная только что на должность председателя Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен начала, на мой взгляд, с фальстарта. Она призвала «сделать всё, чтобы Евросоюз и США объединили свои усилия, чтобы вместе противостоять России, а не бороться с ней отдельно друг от друга», и продолжить придерживаться санкций в отношении России «с позиции силы», — написал Косачёв.

По его словам, заявления фон дер Ляйен о неких успехах «в разоблачении российских кампаний по дезинформации и распространению фейков» — то есть того, что не вписывается в «единственно верный» взгляд Запада, — отражают продолжение политики самовнушения и отрицания самой возможности альтернативных взглядов на сложные ситуации.

«После этого дежурные заверения председателя Еврокомиссии о готовности к диалогу с Россией выглядят неубедительно. Как и её предшественники, Урсула фон дер Ляйен, судя по всему, не понимает, что это не Россия желает диалога любой ценой и на любых условиях», — подчеркнул он.

Как указал сенатор, диалог между Россией и ЕС нужен в равной степени обеим сторонам и российская не будет вести с Евросоюзом дела как прежде, пока объединение выдвигает ультиматумы и осуществляет массированные кампании дезинформации.

Ранее Урсула фон дер Ляйен выступила за сохранение санкций в отношении России.

16 июля Европарламент большинством голосов утвердил фон дер Ляйен главой ЕК на пять лет.

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